Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли еще в 4 округах Подмосковья

Сервис коммунального стандарта «Наш дом» открыл офисы в 29 городах региона. За две недели июля к системе присоединились еще четыре округа — Руза, Пущино, Талдом и Раменский. Об этом рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Бренд «Наш дом» создали по поручению губернатора Андрей Воробьева. По задумке, благодаря его работе жизнь в старом жилом фонде должна стать комфортнее. Это обеспечат при поддержке сервисных управляющих компаний. Именно они обладают достаточными ресурсами, чтобы снизить затраты на содержание «трудных» домов.

Сервисные УК — это организации, созданные на основе ресурсоснабжающих предприятий. У них есть диспетчерская служба, спецтехника и ремонтная база. Сеть «Наш дом» стремится сделать так, чтобы УК могли обеспечить старые дома коммунальными услугами практически «под ключ».

В офисах организации работает электронная очередь, есть зоны отдыха и детские уголки. Там работают профессиональные консультанты, которые помогут по любым возникшим вопросам. К открытию готовят представительства в еще пяти округах: Молодежном, Фрязине, Власихе, Протвино и Серпухове. Ольга Федина отметила, что резидентов «Нашего дома» отбирают очень тщательно.

«Это должны быть предприятия, способные уже сейчас оказать максимум услуг, сопроводить собственника в решении всех коммунальных проблем, а главное — не останавливаться в развитии и наращивать уровень компетенций и возможностей», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье значительно увеличились темпы строительства. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.