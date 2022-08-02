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    02 августа 2022, 10:42

    Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли еще в 4 округах Подмосковья

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Сервис коммунального стандарта «Наш дом» открыл офисы в 29 городах региона. За две недели июля к системе присоединились еще четыре округа — Руза, Пущино, Талдом и Раменский. Об этом рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

    Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли еще в 4 округах Подмосковья | Изображение 1

    Бренд «Наш дом» создали по поручению губернатора Андрей Воробьева. По задумке, благодаря его работе жизнь в старом жилом фонде должна стать комфортнее. Это обеспечат при поддержке сервисных управляющих компаний. Именно они обладают достаточными ресурсами, чтобы снизить затраты на содержание «трудных» домов.

    Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли еще в 4 округах Подмосковья | Изображение 2

    Сервисные УК — это организации, созданные на основе ресурсоснабжающих предприятий. У них есть диспетчерская служба, спецтехника и ремонтная база. Сеть «Наш дом» стремится сделать так, чтобы УК могли обеспечить старые дома коммунальными услугами практически «под ключ».

    В офисах организации работает электронная очередь, есть зоны отдыха и детские уголки. Там работают профессиональные консультанты, которые помогут по любым возникшим вопросам. К открытию готовят представительства в еще пяти округах: Молодежном, Фрязине, Власихе, Протвино и Серпухове. Ольга Федина отметила, что резидентов «Нашего дома» отбирают очень тщательно.

    «Это должны быть предприятия, способные уже сейчас оказать максимум услуг, сопроводить собственника в решении всех коммунальных проблем, а главное — не останавливаться в развитии и наращивать уровень компетенций и возможностей», — сказала она.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье значительно увеличились темпы строительства. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.