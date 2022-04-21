Офисы социальной газификации приняли 30 тысяч жителей в Подмосковье

Уже 30 тысяч жителей воспользовались стационарными офисами социальной газификации в Подмосковье. Они работают в восьми городских округах.

Арина Глазова стала 30-тысячной посетительницей. Вместе с супругом они собираются газифицировать частный дом в селе Речицы. Это Раменский городской округ.

Мы благодарны, что сейчас проходит такая программа и каждый житель Подмосковья может исполнить свою мечту — построить и газифицировать дом, в котором всегда будет тепло Арина Глазова.

Юбилейную посетительницу поздравил глава округа Виктор Неволин. По его словам, к концу года в Раменском обеспечат газом 173 населенных пункта.

«В Раменском округе активно ведутся работы по программе — этим занимаются замечательные специалисты», — отметил он.

Стационарные офисы по вопросам газа работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове.

Также в Подмосковье по графикам курсирует 12 мобильных офисов социальной газификации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.