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    21 апреля 2022, 18:40

    Офисы социальной газификации приняли 30 тысяч жителей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Уже 30 тысяч жителей воспользовались стационарными офисами социальной газификации в Подмосковье. Они работают в восьми городских округах.

    Офисы социальной газификации приняли 30 тысяч жителей в Подмосковье | Изображение 1

    Арина Глазова стала 30-тысячной посетительницей. Вместе с супругом они собираются газифицировать частный дом в селе Речицы. Это Раменский городской округ.

    Мы благодарны, что сейчас проходит такая программа и каждый житель Подмосковья может исполнить свою мечту — построить и газифицировать дом, в котором всегда будет тепло

    Арина Глазова.

    Юбилейную посетительницу поздравил глава округа Виктор Неволин. По его словам, к концу года в Раменском обеспечат газом 173 населенных пункта.

    «В Раменском округе активно ведутся работы по программе — этим занимаются замечательные специалисты», — отметил он.

    Офисы социальной газификации приняли 30 тысяч жителей в Подмосковье | Изображение 2

    Стационарные офисы по вопросам газа работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове.

    Также в Подмосковье по графикам курсирует 12 мобильных офисов социальной газификации.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.