Более 12,5 тысячи жителей Подмосковья посетили мобильные офисы социальной газификации

Услугами мобильных офисов по социальной газификации уже воспользовались 12 632 жителя Подмосковья. Там доступно 12 разных услуг — от заключения договора на голубое топливо до регистрации дома.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он напомнил, что мобильные офисы посещают села и деревни по графикам.

Чтобы каждый житель мог задать вопросы и сразу получить ответы, создали мобильные офисы, которые курсируют по территории Александр Самарин.

Мобильные офисы приедут еще в 53 населенных пункта на этой неделе, с 18 по 24 апреля. Узнать точное время прибытия можно на сайте «Мособлгаза».

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.