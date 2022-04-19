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    19 апреля 2022, 10:34

    Более 12,5 тысячи жителей Подмосковья посетили мобильные офисы социальной газификации

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Услугами мобильных офисов по социальной газификации уже воспользовались 12 632 жителя Подмосковья. Там доступно 12 разных услуг — от заключения договора на голубое топливо до регистрации дома.

    Более 12,5 тысячи жителей Подмосковья посетили мобильные офисы социальной газификации | Изображение 1

    Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он напомнил, что мобильные офисы посещают села и деревни по графикам.

    Чтобы каждый житель мог задать вопросы и сразу получить ответы, создали мобильные офисы, которые курсируют по территории

    Александр Самарин.

    Мобильные офисы приедут еще в 53 населенных пункта на этой неделе, с 18 по 24 апреля. Узнать точное время прибытия можно на сайте «Мособлгаза».

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.