Офисы сервисных управляющих компаний открыли Реутове и Электрогорске | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

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Viber Офисы сервисных управляющих компаний открыли Реутове и Электрогорске

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Центры сервисных УК «Наш дом» открылись в 38 округах Подмосковья. Два из них появились 13 сентября в Реутове и Электрогорске, рассказали в Госжилинспекции региона.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, до конца года «Наш дом» появится во всех округах области. Это позволит жителям получать услуги быстро и комфортно.

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«Наш дом» реализуют по поручению губернатора. Он включает управление домами, аварийно-диспетчерскую службу, материально-технический фонд и другие функции. Благодаря центру жителям не нужно будет стоять очереди и долго добиваться обратной связи, потому что все вопросы они смогут решить быстро и в одном месте.

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Резидентами «Нашего дома» в Реутове стали ГК «Жилсервис Реутов» и «Реутовский водоканал». Позже в офисе станут доступны услуги расчетного центра. Предприятие будет брать под управление сложные дома и новые ЖК.

В Электрогорске центр открылся на базе «УК Электрогорск». Она управляет 180 домами и занимается ландшафтным дизайном. Сейчас в офисе «Наш дом» можно оплатить коммунальные услуги, а также получить консультацию по любым профильным вопросам.

Ольга Федина напомнила, что «Наш дом» — это живой организм, который стремится развиваться, учиться и наращивать возможности.

«Но главное, и, наверное, самое трудное, — это активное и деликатное взаимодействие с людьми: быть в постоянном контакте с жителями через соцсети и цифровые платформы и действовать так, чтобы каждый собственник был уверен, что его услышат и ему помогут», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье.

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