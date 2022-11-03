Офис УК нового формата «Наш дом» открылся в Можайске | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 16:25 Офис УК нового формата «Наш дом» открылся в Можайске

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Мультисервисный офис «Наш дом» открылся в Можайске. Управляющая компания «Комфортный Можайск» будет работать на Железнодорожной улице. Это позволит жителям удобно и быстро получать услуги в одном месте.

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Новый стандарт обслуживания ввели в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. В офисах жители смогут получать качественные услуги по содержанию домов, независимо от года постройки и состояния. Одна крупная организация объединяет в себе функции управления домами, ресурсоснабжения и аварийно-восстановительных работ.

Глава ведомства Ольга Федина рассказала, что предприятия уже имеют необходимую материально-техническую базу и службы, которые готовы оперативно ликвидировать все нештатные ситуации.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.