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    07 июня 2021, 12:11

    Подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест — Воробьев

    Анастасия Аброськина, Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Подмосковье на полях ПМЭФ подписало соглашения на 240 миллиардов рублей. Это позволит создать около 50 тысяч рабочих мест. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на заседании с подмосковным правительством.

    Подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест — Воробьев

    «Мы в этом году подписали на форуме соглашения на 240 миллиардов рублей. Я очень надеюсь, что все эти намерения инвесторов будут материализованы, возникнут новые предприятия. А какие-то получат дальнейшее расширение», — сказал Андрей Воробьев.

    По его словам, это позволит дополнительно создать в регионе около 50 тысяч рабочих мест.

    «Каждый год эта задача у нас стоит — очень многое зависит от тех, кто находится на местах», — подчеркнул он.

    В частности, благодаря соглашению с компанией «Трио-Инвест» в городском округе Домодедово появится оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года там будет создано около 400 рабочих мест. В проект инвестируют свыше 10 миллиардов рублей.

    Также на полях ПМЭФ был заключен меморандум с Фондом «НИР», агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных.

    В 2023 году Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе построит металлургический комплекс. Там будут выпускать бесшовные трубы.

    ООО «Савенсия Сырная Долина» договорилось разместить завод по производству свежих французских сыров в Дмитровском городском округе. Проект начнут строить в 2022 году, а завершат в конце 2024-го.