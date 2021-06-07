Подмосковье на полях ПМЭФ подписало соглашения на 240 миллиардов рублей. Это позволит создать около 50 тысяч рабочих мест. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на заседании с подмосковным правительством.

«Мы в этом году подписали на форуме соглашения на 240 миллиардов рублей. Я очень надеюсь, что все эти намерения инвесторов будут материализованы, возникнут новые предприятия. А какие-то получат дальнейшее расширение», — сказал Андрей Воробьев.

По его словам, это позволит дополнительно создать в регионе около 50 тысяч рабочих мест.

«Каждый год эта задача у нас стоит — очень многое зависит от тех, кто находится на местах», — подчеркнул он.

В частности, благодаря соглашению с компанией «Трио-Инвест» в городском округе Домодедово появится оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года там будет создано около 400 рабочих мест. В проект инвестируют свыше 10 миллиардов рублей.

Также на полях ПМЭФ был заключен меморандум с Фондом «НИР», агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных.

В 2023 году Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе построит металлургический комплекс. Там будут выпускать бесшовные трубы.

ООО «Савенсия Сырная Долина» договорилось разместить завод по производству свежих французских сыров в Дмитровском городском округе. Проект начнут строить в 2022 году, а завершат в конце 2024-го.