Одну из самых больших школ Подмосковья построили в ЖК «Измайловский лес»

Самая большая внебюджетная школа откроется 1 сентября в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Она примет 1775 учеников. Об этом сообщила глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова.

Учреждение возвели за внебюджетные источники финансирования, как и другие объекты на территории жилого комплекса. Среди них детский сад на 350 мест и поликлиника на 100 посещений в смену. Еще два дошкольных учреждения появятся позже — на 120 и 350 мест.

В здании обустроили учебные и специализированные классы. Это кабинеты биологии, химии, физики, музыки, рисования и другие. Также внутри есть зал для занятия хореографией, актовый и спортивный залы. Для учеников начальной школы создадут группы продленного дня.

Для учеников с ограниченными возможностями создали безбарьерную среду и специальные места в актовых залах, установили таблички для слабовидящих детей. На территории построили стадион, площадки для подвижных игр и мероприятий.

Благодаря открытию школы было создано 164 рабочих места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о проведении в школах Подмосковья еженедельных линеек с поднятием флага и прослушиванием гимна России.