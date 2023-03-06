Подмосковье 06 марта 2023, 10:11 Одновременно перенесшую инфаркт и инсульт пенсионерку спасли в Люберцах

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Женщина в возрасте 65 лет поступила в больницу Люберец с признаками инфаркта и инсульта. Ранее она почувствовала головокружение, слабость в левой руке и боли в сердце. Медики подтвердили два диагноза одновременно.

Врач-хирург Михаил Кричман рассказал, что пациентке ввели катетер в позвоночную артерию, чтобы проверить проходимость сосудов и определить местонахождение тромба.

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«Учитывая то, что у пациентки острый инфаркт миокарда и инсульт, мы одномоментно исследовали сосуды, кровоснабжающие сердце и выявили непроходимость в одной из артерий. В результате операции хирурги удалили оба тромба из артерий головного мозга и сердца», — сказал он.

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Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Она избежала не только смерти, но и инвалидности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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