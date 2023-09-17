Подмосковье 17 сентября 2023, 18:25 Одного из отравившихся хлором детей в бассейне Сергиева Посада перевели из реанимации Мать пострадавшей в бассейне Сергиева Посада: дочь перевели из реанимации Дарья Леонова

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Трое детей попали в больницу в Сергиевом Посаде с отравлением парами хлора в бассейне клуба «Виктория Фитнес». Мама одной из пострадавших девочек рассказала, что ее дочь идет на поправку.

«Руководство фитнес-центра с нами на связи. Дочку перевели из реанимации в детское отделение. Восстанавливаемся», — поделилась женщина.

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В результате ЧП в бассейне пострадали две девочки семи лет и 11-летний мальчик. Ранее директор заведения заявила, что виной инцидента послужил скачок в напряжении.

Ситуацию взяли под контроль региональная прокуратура и следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.