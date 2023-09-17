Происшествия 17 сентября 2023, 11:53 Трое детей отравились парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде Три ребенка отравились хлором в бассейне Сергиева Посада, СК возбудил дело РИА «Новости»

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Трое детей попали в больницу в Сергиевом Посаде из-за отравления парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов. Подмосковная прокуратура уже начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело.

Утром 16 сентября во время занятий в бассейне на Железнодорожной улице, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, трое детей почувствовали недомогание — их пришлось госпитализировать.

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Медики предварительно установили, что пострадавшие подверглись токсическому действию паров хлора. При проверке выяснилось, что причиной отравления могла стать сломанная техника.

«Большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования», — отметили в прокуратуре.

В фитнес-клубе, где люди, в том числе дети, надышались парами хлора, идут допросы сотрудников. Следователи, сообщили в пресс-службе СК по Московской области, возьмут образцы воды, которые вскоре отправят на экспертизу. Уголовное дело возбудили по факту оказания небезопасных услуг.

Месяцем ранее в Тюменской области парами хлора в бассейне надышались 13 детей. Прибывшие врачи осмотрели пострадавших, трех несовершеннолетних пришлось положить в больницу.