Подмосковье 17 сентября 2023, 15:07 «Был скачок напряжения, встали системы». В фитнес-клубе Сергиева Посада оправдались за ЧП в бассейне Директор фитнес-клуба в Сергиевом Посаде объяснил ЧП в бассейне сбоем системы Дарья Леонова

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Трое детей попали в больницу в Сергиевом Посаде с отравлением парами хлора в бассейне клуба «Виктория Фитнес». Его генеральный директор Ирина Круликовская заявила, что пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую.

«Это нештатная ситуация. Был скачок напряжения, встали системы. Незамедлительно детей и тренера эвакуировали. Все сотрудники присутствовали на своих местах. Все зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Детей оперативно доставили в больницу», — пояснила она.

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Бассейны в фитнес-клубе закрыли для посетителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

По данным Минздрава, состояние трех пострадавших детей удовлетворительное. Их осмотрели врачи. Мальчику 11 лет и двум семилетним девочкам диагностировали отравление парами хлора.