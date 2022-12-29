Подмосковье 29 декабря 2022, 17:07 «Одна из ключевых переправ». Губернатор Воробьев — о запуске движения по мосту через Оку в Кашире Губернатор Воробьев объявил открытие моста через Оку между Каширой и Ступино

Читать 360tv в

Капитальный ремонт моста через Оку между Каширой и Ступино завершили. Он был востребован у жителей округов и ближайших населенных пунктов. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это одна из ключевых переправ региона.

«Это одна из ключевых переправ через главную реку нашего региона — Оку. Мы понимаем важность моста для жителей городских округов Кашира и Ступино — последние 2,5 года у них не было возможности прямого сообщения, чтобы попасть на другой берег, приходилось делать крюк», — отметил глава региона.

Реклама

Мост через Оку на 115-м километре трассы М-4 «Дон» построили в 60-х годах прошлого века. Его ремонт стартовал в 2020 году, и с тех пор автомобилисты были вынуждены искать обходные пути. По словам губернатора, теперь проезд будет для них удобным и безопасным: проезжую часть расширили, установили новую систему освещения.

Реклама

Мост стал неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры региона. И конечно же, большое спасибо строителям: как они и обещали, все работы завершены в срок — к Новому году. Андрей Воробьев

Рабочие обновили фундамент моста, установили новые опоры и пролеты, а также укрепили берег и обеспечили водоотвод. На нем появились новые дорожные знаки и разметка из термопластика.

Как отметил начальник «Центавтомагистрал» Игорь Глазырин, фактически был построен новый мост. Интенсивность движения на нем составит свыше 10 тысяч автомобилей в сутки.

«С открытием движения на данном объекте обеспечена транспортная доступность не только Ступино и Каширы, но и полноценное транзитное сообщение на одной из главных федеральных автодорог Подмосковья и Центральной России», — добавил он.

Для комфорта жителей был установлен светофор для речных судов. Также дорожники восстановили памятные стелы, посвященные строительству моста.

Ранее губернатор встретился с семьей из деревни Тарасково под Каширой. Он пообещал жителям установить там новую детскую площадку с травмобезопасным покрытием и системой видеонаблюдения.