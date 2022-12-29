Подмосковье 29 декабря 2022, 12:23 Новая детская площадка появится в деревне Тарасково под Каширой к лету — Воробьев Губернатор Воробьев заявил о строительстве новой детской площадки под Каширой к лету

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Новую детскую площадку установят в Кашире ко Дню защиты детей. Жители выбрали для нее место на Комсомольской улице путем голосования на портале «Добродел». На ней установят резиновое покрытие, освещение и камеры видеонаблюдения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

У нас очень популярны голосования и, если этот вопрос объединил жителей, значит, площадка точно будет. Андрей Воробьев

С просьбой установить новую игровую площадку к губернатору обратилась местная жительница, многодетная мама Мария Валова. Она рассказала, что в деревне проживает свыше 250 детей, которым нужно где-то проводить досуг.

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«У меня пятеро детей, как и у каждого ребенка, у них должен быть досуг. В нашей деревне проживает порядка 1,7 тысячи человек, в том числе более 250 детей в возрасте от трех до 14 лет. Они любят посещать игровые площадки, но, к сожалению, не все отвечают современным условиям безопасности», — поделилась женщина.

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Как рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, старую площадку установили еще в 2012 году по устаревшим стандартам. Губернатор пообещал решить этот вопрос. Ко Дню защиты детей — 1 июня — в Кашире появится новая площадка, добавил Воробьев.

Еще один игровой комплекс появится в Кашире у школы № 3. После ремонта родители попросили обустроить там место для отдыха детей. Ее планируют установить к летним каникулам.

Мы были с главой также в отремонтированной начальной школе в Кашире, и нас попросили там поставить современную площадку. В скором времени дети смогут уже и на ней заниматься. Андрей Воробьев

Еще одна проблема округа — качественная и чистая вода. В Кашире продолжают строить новый водовод. Его протяженность составит 25 километров, из которых 20 уже готовы. По словам Евгения Хромушина, в ближайшие два года инфраструктуру муниципалитета полностью обновят и уже скоро жители смогут почувствовать долгожданные изменения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.