Одинцовский парк открыли для прогулок и спорта. Главное правило — не собираться большими группами
«С сегодняшнего дня у нас в тестовом режиме работает Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Он открыт для индивидуальных занятий спортом и прогулок. При этом скопления людей исключены — мы понимаем, что угроза заразиться коронавирусом по-прежнему высока», — уточнил Андрей Иванов.
Он добавил, для того, чтобы избежать распространения вируса, в парке не работают торговые точки и кафе, а также закрыты детские и спортивные площадки.
На территории можно гулять, бегать, кататься на роликах и велосипедах. Но собрания в группы более трех человек исключены.
«Любые мероприятия, командные игры и занятия на площадках — под запретом. И, конечно, никаких костров и зон барбекю», — подчеркнул глава округа Одинцово.
Андрей Иванов отметил, что гулять и заниматься в парке можно только в медицинских масках и перчатках.
Масочный режим начинает действовать в Подмосковье с 12 мая. Жители должны будут надевать медицинские маски перед выходом из дома.
Следить за соблюдением режима будут сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств. Пока за нарушение начнут только предупреждать, но позже за отсутствие средства защиты оштрафуют на четыре тысячи рублей.