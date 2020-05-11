В Одинцове открыли парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Сейчас он работает в тестовом режиме. Заниматься спортом и гулять там можно в группах до трех человек. Об этом рассказал глава округа Андрей Иванов.

«С сегодняшнего дня у нас в тестовом режиме работает Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Он открыт для индивидуальных занятий спортом и прогулок. При этом скопления людей исключены — мы понимаем, что угроза заразиться коронавирусом по-прежнему высока», — уточнил Андрей Иванов.

Он добавил, для того, чтобы избежать распространения вируса, в парке не работают торговые точки и кафе, а также закрыты детские и спортивные площадки.

На территории можно гулять, бегать, кататься на роликах и велосипедах. Но собрания в группы более трех человек исключены.

«Любые мероприятия, командные игры и занятия на площадках — под запретом. И, конечно, никаких костров и зон барбекю», — подчеркнул глава округа Одинцово.

Андрей Иванов отметил, что гулять и заниматься в парке можно только в медицинских масках и перчатках.

Масочный режим начинает действовать в Подмосковье с 12 мая. Жители должны будут надевать медицинские маски перед выходом из дома.

Следить за соблюдением режима будут сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств. Пока за нарушение начнут только предупреждать, но позже за отсутствие средства защиты оштрафуют на четыре тысячи рублей.