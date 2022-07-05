«Одинцовская теплосеть» отметила 50-летие

«Одинцовская теплосеть» отпраздновала 50-летний юбилей. Ежедневно на предприятии трудятся 2500 человек, поставляя ресурсы и обслуживая многоквартирные жилые дома.

«У меня начался трудовой путь начальником участка. В мои задачи входила эксплуатация пяти котельных, бывало и на угольном топливе», — говорит начальник управления теплоснабжения АО «Одинцовская теплосеть» Александр Голубев.

Сейчас под его контролем — работа всех котельных Одинцовского городского округа.

«В этой работе мало того, что сам совершенствуешься, а необходимость всегда есть. И воспитывать другие кадры. За эти 50 лет через мои руки прошло не менее трех десятков руководителей, которые выросли до высшего звена или остаются на уровне среднего», — сказал Александр Голубев.

На сегодняшний день предприятие является крупнейшим в Московской области. В зоне ответственности — 99 котельных и 104 тепловых пункта, 8 энергорайонов, 7 территорий управления многоквартирными домами в 16 поселениях муниципалитета. С юбилеем сотрудников поздравил глава округа Андрей Иванов.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч жителей, и в конечном итоге — качество жизни наших граждан, сохранение высоких социальных стандартов в регионе, настроение в обществе», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Лучшим сотрудникам предприятия глава округа вручил грамоты и благодарственные письма.

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