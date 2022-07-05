Детский сад в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове откроют в этом году

Строительная готовность детского сада в ЖК «Гусарская баллада» составила 35%. В него смогут ходить до 400 детей, рассказали в министерстве строительного комплекса региона.

Над возведением объекта работают 70 человек и 5 единиц техники ежедневно. Сейчас в здании устанавливают окна, устраивают коммуникации, монтируют леса для монтажа фасада и приступили к внутренней отделке.

Для воспитанников обустроят музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, пищеблок, медицинский кабинет и классы для секций. Для детей с ограниченными возможностями обустроят безбарьерную среду. На улице появятся игровая и спортивная площадки, проведут озеленение и благоустройство. Сад планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о закладке еще 20 школ в Подмосковье.