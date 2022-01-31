Одинокие и безработные пенсионеры Подмосковья получат прибавку к выплатам автоматически

Минимальный размер пенсии в Подмосковье на сегодня составляет 12,5 тысячи рублей, но одиноким пенсионерам, которые проживают в области более 10 лет и уже не могут работать, выплаты увеличат до 17 тысяч рублей. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Никаких заявлений подавать не нужно — выплата поступит автоматически. И первые денежные средства придут 25 февраля — сразу за два месяца, за январь и февраль», — сказала она.

Болатаева подчеркнула, что далее эта выплата будет поступать каждый месяц в автоматическом режиме.

«Мы всех наших пенсионеров этих знаем — обязательно всех оповестим. У нас таких 33 тысячи», — уточнила министр.

Ранее о том, что власти Московской области окажут поддержку пенсионерам, живущим на минимальное пособие, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — отметил глава региона.