Часть пенсионеров Подмосковья получат прибавку к пенсии

Власти Московской области окажут поддержку наиболее уязвимым жителям региона — пенсионерам, живущим на минимальное пособие. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье увеличили пенсию для одиноких безработных жителей старше 65 лет. Мера коснется тех, кто сейчас получает минимальное пособие — 12 700 рублей. Пенсию им увеличат до 17 тысяч рублей. Эта поддержка коснется 33 тысяч человек, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет и не имеют дополнительного дохода.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — сказал Воробьев.

Доплата начнет действовать с января. Выплата придет в феврале сразу за два месяца, сообщил Telegram-канал «Воробьев Live».