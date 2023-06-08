Подмосковье 08 июня 2023, 11:30 «Один из лучших показателей в стране». Депутат Ефимов — об экономическом росте Подмосковья Депутат Мособлдумы Ефимов отметил рост экономики Подмосковья на 12% в год

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Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил ежегодный рост экономики региона на 12%. Об этом в своем выступлении сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По словам Тараса Ефимова, обращение губернатора было ориентировано на простого человека. Он рассказывал о том, позволяет сделать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее. Кроме того, глава региона рассказал о ежегодном росте экономики на 12%.

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«Губернатор, возможно, не так долго говорил об экономике. Он сказал просто и кратко: чтобы все это реализовать, нам нужны финансы, нам нужны средства. И кратко прошелся по той поддержке бизнеса и пополнении доходной части бюджета, которая у нас прирастает в среднем на 12% в год, это один из лучших показателей в стране. Я думаю, что как раз те востребованные меры поддержки и продолжение политики импортозамещения, которая наметилась в Подмосковье — это сегодня главная для нас задача», — подчеркнул Ефимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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