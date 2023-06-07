07 июня 2023, 17:52
Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в Подмосковье
Рост малого бизнеса наблюдается в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.
«К малому отношение может быть разное. Но понятно, что мал золотник, да дорог, и в нашей доле ВРП малый бизнес занимает 24,8%», — отметил губернатор.
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Воробьев добавил, что в целом по стране 22% налогов получают от малого бизнеса.
«Мы видим рост и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье. Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор рассказал о партнерстве с инвесторами из Индии и Китая.
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