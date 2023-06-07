Важное 07 июня 2023, 17:52 Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в Подмосковье

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Рост малого бизнеса наблюдается в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

«К малому отношение может быть разное. Но понятно, что мал золотник, да дорог, и в нашей доле ВРП малый бизнес занимает 24,8%», — отметил губернатор.

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Воробьев добавил, что в целом по стране 22% налогов получают от малого бизнеса.

«Мы видим рост и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье. Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о партнерстве с инвесторами из Индии и Китая.

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