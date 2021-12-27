Подмосковье назвали одним из лидеров России по развитию инфраструктуры для электрокаров

Уже 269 станций для подзарядки электрокаров установили в Подмосковье. Это направление активно продолжат развивать в 2022 году. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортно-дорожного комплекса Олег Гаджиев отметил, что регион среди лидеров России по такой инфраструктуре.

По его словам, сегодня в Московской области насчитывается 3,5 миллиона машин, из них около восьми тысяч — гибридные.

Это немного, поскольку инфраструктуры для электрокаров еще не в полной мере достаточно. А чтобы водители пересели на такой экологичный транспорт, ее нужно развивать.

Московская область — это один из лидеров по развитию электрозарядной инфраструктуры в стране. В Мособлдуме планируем провести ряд круглых столов, чтобы понять, как развить это направление Олег Гаджиев.

Он добавил, что основная задача — сделать так, чтобы жители Московской области могли спокойно покупать электрокары и не переживать за их подзарядку.

«И необходимо понять, как привлечь в эту сферу инвесторов», — подчеркнул Гаджиев.

Подмосковье включили в пилотный проект по размещению быстрых станций зарядки электромобилей. В следующем году таких в регионе установят еще 60 — это произойдет в рамках проекта Минэкономразвития России.