Подмосковье назвали одним из лидеров России по развитию инфраструктуры для электрокаров
Уже 269 станций для подзарядки электрокаров установили в Подмосковье. Это направление активно продолжат развивать в 2022 году. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортно-дорожного комплекса Олег Гаджиев отметил, что регион среди лидеров России по такой инфраструктуре.
По его словам, сегодня в Московской области насчитывается 3,5 миллиона машин, из них около восьми тысяч — гибридные.
Это немного, поскольку инфраструктуры для электрокаров еще не в полной мере достаточно. А чтобы водители пересели на такой экологичный транспорт, ее нужно развивать.
Московская область — это один из лидеров по развитию электрозарядной инфраструктуры в стране. В Мособлдуме планируем провести ряд круглых столов, чтобы понять, как развить это направление
Он добавил, что основная задача — сделать так, чтобы жители Московской области могли спокойно покупать электрокары и не переживать за их подзарядку.
«И необходимо понять, как привлечь в эту сферу инвесторов», — подчеркнул Гаджиев.
Подмосковье включили в пилотный проект по размещению быстрых станций зарядки электромобилей. В следующем году таких в регионе установят еще 60 — это произойдет в рамках проекта Минэкономразвития России.