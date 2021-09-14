Обвиняемые в убийстве пенсионерки из Бужанинова жили в палатках на территории СНТ в двух километрах от села. Они не имели отношения к общежитию, у которого случился народный сход.

«Эти двое людей жили на частном дачном участке в СНТ. Вы, местные жители, точно должны знать, что он находится на расстоянии более двух километров отсюда. Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома <…> Точно известно, что задержанные никакого отношения к общежитию не имеют. Они там никогда не жили. <…> Эти люди приехали из Москвы по трудоустройству частного лица, собственника этого участка в СНТ», — сказал на встрече с местными жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Он призвал людей не устраивать самосуд, ведь многие иностранцы приезжают в регион, чтобы честно работать и прокормить семью. Преступников же будут наказывать в рамках закона.

«Поговорите дома с родными, с детьми, со взрослыми, с родителями. Мы не должны поддаваться на провокации и начинать выяснять отношения», — подчеркнул глава муниципалитета.

Михаил Токарев также отметил, что мигранты больше не будут жить в общежитии местного предприятия. Об этом удалось договориться с собственником. Он согласился предоставить в здании помещение для опорного пункта полиции.

«Мы получили от вас сигнал, что иногда участковый не приходит в силу большой территории обслуживания. Мы попросили собственника, и он согласился предоставить помещение под опорный пункт полиции на первом этаже. Если полицейские поддержат, то они оборудуют помещение, и пожалуйста — участковый, как положено, будет там находиться», — сказал Михаил Токарев.

Ранее полиция начала патрулировать село Бужаниново, чтобы не было стычек между местными жителями и мигрантами. Прокуратура проверит условия размещения и работы иностранцев, которых переселили из местного общежития. Представитель надзорного органа также проведет встречу с местными жителями 15 сентября.

На фоне преступления в селе Бужаниново губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил силовому блоку взять на контроль места в Подмосковье, где мигранты живут большими группами. По его словам, иностранцы нужны региону, но если они не соблюдают закон, их надо выдворять.

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября убили и изнасиловали 65-летнюю пенсионерку. По подозрению задержаны два мигранта из Таджикистана 1988 и 1984 годов рождения. Они работали на строительстве частного дома в СНТ «Приозерный».

После убийства местные жители вышли на улицу с требованием наказать виновных и расселить общежитие, где живут работники из ближнего зарубежья. На встречу с активистами выезжал прокурор Александр Дроняев, а также глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сообщил, что 14 сентября состоится встреча с собственником общежития, на которой будет выдвинуто требование о его закрытии.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ, прокуратура следит за его расследованием. Также омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова взяла под контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки.