Полиция начала патрулирование после схода жителей села Бужаниново. Условия размещения мигрантов проверят

Полиция начала патрулировать село Бужаниново, чтобы не было стычек между местными жителями и мигрантами. Прокуратура проверит условия размещения и работы иностранцев, которых переселили из местного общежития.

«Полиция организовала и патрулирование населенного пункта, чтобы исключить акты насилия как в отношении мигрантов, так и в отношении местных жителей. Хотя, еще раз говорю, какой-то остроты и ненависти и вчера не было, несмотря на оживление и раздражение, и сегодня», — сказал «360» Сергиево-Посадский городской прокурор, старший советник юстиции Александр Дроняев.

Он также отметил, что 15 сентября будет принимать граждан села Бужаниново.

«Администрация со своей стороны продолжит работу с инициативной группой. То есть все будут заниматься и принимать максимум мер, чтобы ситуация не повторялась», — подчеркнул представитель надзорного органа.

Он пояснил, что мигранты уже освободили здание, где располагалось общежитие. Теперь администрация в контакте с местными жителями будет решать, в каких целях станут использовать эту постройку. Раньше там была библиотека.

При этом Александр Дроняев сказал, что до резонансного убийства из села не поступали жалобы на мигрантов из общежития.

«Проблема болезненная, но не сказать, что была острая. Сказать, что были сигналы по конкретным преступлениям, которые игнорировались, я не могу. <…> Именно жалоб на мигрантов в текущем году не было из этого населенного пункта», — отметил прокурор.

На фоне преступления в селе Бужаниново губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил силовому блоку взять на контроль места в Подмосковье, где мигранты живут большими группами. По его словам, иностранцы нужны региону, но если они не соблюдают закон, их надо выдворять.

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября убили и изнасиловали 65-летнюю пенсионерку. По подозрению задержаны два мигранта из Таджикистана 1988 и 1984 годов рождения. Они работали на строительстве частного дома в СНТ «Приозерный».

После убийства местные жители вышли на улицу с требованием наказать виновных и расселить общежитие, где живут работники из ближнего зарубежья. На встречу с активистами выезжал прокурор Александр Дроняев, а также глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сообщил, что 14 сентября состоится встреча с собственником общежития, на которой будет выдвинуто требование о его закрытии.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ, прокуратура следит за его расследованием. Также омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова взяла под контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки.