Воробьев поручил взять места массового скопления мигрантов под жесткий контроль

Места в Подмосковье, где мигранты живут большими группами, возьмут на жесткий контроль. Иностранные рабочие нужны региону, но тех, кто совершает преступление или ведет себя неподобающе, в области быть не должно. Об этом на совещании с силовым блоком заявил губернатор Андрей Воробьев.

«В селе Бужаниново было циничное и жестокое преступление. <…> У жителей это вызывает беспокойство, особенно там, где массовое скопление мигрантов. Соответственно, в последнее время обращают на себя внимание и ситуации, которые были в разных регионах и у нас в Подмосковье: в Мытищах, в Апрелевке, Одинцове. То массовые драки, то другие беспорядки, которые обращают на себя внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что надо взять места, где массово проживают мигранты, на контроль.

Нам важно прогнозировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо где-то у людей складывается Андрей Воробьев.

По словам губернатора, многие мигранты работают в московском регионе. Они приезжают, чтобы зарабатывать, кормить семьи.

«Но те, кто нарушает закон, должны быть выдворены отсюда, им нет места в Подмосковье», — подчеркнул глава региона.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков отметил, что такая работа в регионе уже идет. Места, где массово проживают мигранты, взяли на контроль.

«Где происходили беспорядки, драки, люди были выдворены за территорию РФ. Ваше указание по соблюдению порядка в регионе, субъекте будем поддерживать», — сказал Виктор Пауков.

Андрей Воробьев попросил силовые структуры провести работу, чтобы обезопасить муниципалитеты от такой угрозы. Для этого надо изучить жалобы и предложения людей.

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября убили и изнасиловали 65-летнюю пенсионерку. По подозрению задержаны два мигранта из Таджикистана 1988 и 1984 годов рождения. Они работали на строительстве частного дома в СНТ «Приозерный».

После убийства местные жители вышли на улицу с требованием наказать виновных и расселить общежитие, где живут работники из ближнего зарубежья. На встречу с активистами выезжал прокурор Александр Дроняев, а также глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сообщил, что 14 сентября состоится встреча с собственником общежития, на которой будет выдвинуто требование о его закрытии.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ, прокуратура следит за его расследованием. Также омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова взяла под контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки.