Общественный совет парков появится в Химках

Прием заявок на вступление в состав общественного совета парков стартовал в Химках. В него могут попасть все жители округа с идеями по благоустройству. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«Мнение химчан в вопросах благоустройства для нас приоритетно. Благодаря этому проекту вы сможете участвовать в развитии озелененных территорий Химок. Совет выявляет ключевые запросы жителей и помогает в реализации проектов благоустройства», — рассказал Волошин.

Чтобы стать участником, нужно быть старше 18 лет и подать заявку в Музейно-выставочном комплексе в ПКиО имени Л. Н. Толстого или по электронной почте komission.parki.himki@mail.ru. Комиссия выберет лучших кандидатов, а победителей выберут путем голосования. Всего в комиссию совет войдут девять человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов, которое проходит в регионе. Всего в этом году преобразят 60 локаций.