Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье

В этом году в Подмосковье запланировали благоустроить свыше 60 объектов. Это семь парков, три лесопарка и 19 скверов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать особое внимание на те объекты, о преображении которых просят жители. Отдельно он выделил парки в микрорайоне Колычево в Коломне и Новой Трехгорке в Одинцове.

«Все эти новые объекты будут нами рассматриваться и по мере возможности обязательного вклада муниципалитета будут приводиться в самое современное пространство для отдыха семьи и жителей», — сказал губернатор.

Он отметил, что во всех уголках Подмосковья есть запрос на благоустройство. Эти работы стараются активно проводить в весенне-летне-осенний период. Губернатор также напомнил о программах «Парки в лесах» и «Исторические города России».

«О „Парках в лесах“ мы много говорим, но есть еще один важный президентский проект. Это „Исторические города России“, в котором мы традиционно принимаем участие, что позволяет малые, небольшие населенные пункты также кардинально менять с точки зрения благоустройства», — рассказал глава региона.

Андрей Воробьев рассказал о недавней поездке в Коломну. По его словам, перемены к лучшему есть, но в некоторых местах есть особые запросы на благоустройство.