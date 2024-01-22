Подмосковье 22 января 2024, 13:15 Общественная палата Подмосковья подготовит 20 тысяч наблюдателей к президентским выборам Дмитрий Шалыгин рассказал о подготовке подмосковной ОП к выборам президента

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Почти четыре тысячи избирательных участков организуют в Подмосковье к президентским выборам в марте. Следить за процессом будут около 20 тысяч наблюдателей от областной Общественной палаты, рассказал представитель ведомства и директор ступинского краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

Общественная палата Подмосковья получила право наблюдать за выборами в 2018 году. С этого времени ведомство всегда готово к процедуре любого уровня, а стать участником процесса может любой желающий, рассказал Дмитрий Шалыгин.

В этом году мы проведем около 200 семинаров. Мы планируем подготовить около 20 тысяч наблюдателей от Общественной палаты. Дмитрий Шалыгин

Будущих наблюдателей обучают на специальных семинарах, после чего они проходят тест и отправляются на избирательные участки.

«Наблюдатели — это уважаемые люди, известные в своих городах. Доверие к ним очень высокое. Когда такой человек пронаблюдал весь процесс, это действительно придает еще большую легитимность и прозрачность», — сказал Дмитрий Шалыгин.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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