Общество 19 января 2024, 12:38 Раскрыт уровень доверия россиян к Путину ФОМ: доверие к президенту Путину выразили 79% россиян РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину доверие выразили 79,8% граждан. Такие данные показали данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Участие в исследовании приняли 1500 респондентов. Полные результаты опубликовали на сайте организации.

Положительную оценку работе главы государства дали 81% опрошенных. С 24 декабря этот показатель вырос на один процентный пункт.

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Также на два процентных пункта — до 55% — выросла оценка работы правительства. При этом глава кабинета министров Михаил Мишустин незначительно потерял свои позиции. Его работу оценили по показателю «скорее, хорошо» 57% респондентов.

Партия «Единая Россия» удержала лидирующую позицию среди других политических объединений. Отдать свои голоса за нее в случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье готова половина опрошенных. КПРФ и ЛДПР разделили второе место с результатом 7%. За «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» и «Новых людей» готовы проголосовать по 3% россиян.

Опрос прошел с 12 по 14 января 2024 года в 53 российских регионов. Статистическая погрешность результатов не превышает 3,6%.