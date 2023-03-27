Подмосковье 27 марта 2023, 16:20 Образовательную программу по экологии запустят для детей в Подмосковье Фото из архива Минэкологии МО.

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Дошкольники из Подмосковья смогут изучать основы экологической грамотности и приучиться к бережному отношению к природе. Для них будут проводить тематические мероприятия и акции.

Программа «Эколята Подмосковья» получит поддержку сената и правительства региона по четырехстороннему соглашению. Его подписали Минэкологии и Минобразования региона, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также председатель оргкомитета. Как отметил министр Тихон Фирсов, программа позволит научить школьников основам экологической грамотности и воспитать бережное отношение к окружающей среде.

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«Любовь к природе и Родине закладываются в детстве, поэтому очень важно взращивать у ребенка эти качества с ранних лет. Министерство поддерживает проекты, направленные на популяризацию экологии, и реализует их на территории Подмосковья», — сказал он.

Программа «Эколята Подмосковья» позволит проводить в регионе тематические мероприятия, акции и субботники, а также лекции и уроки в школах.

Сейчас в России проходит конкурс по сбору макулатуры «Спасаем деревья с эколятами», в Подмосковье он состоится с 9 марта по 13 мая. Дети смогут сдать ненужную бумагу на переработку, а победителей объявят на Невском международном экологическом конгрессе 25 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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