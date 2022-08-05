Обновленные пищеблоки и современный стадион. В школах Дубны завершат ремонт к 1 сентября

В школах Дубны продолжают готовиться к новому учебному году. В школе № 5 появится большой стадион, в двух школах отремонтируют пищеблоки и столовые.

С начала учебного года в школе № 5 занятия спортом выйдут на новый уровень — в распоряжении учащихся будет современный стадион с площадками для баскетбола и волейбола, футбольным полем, беговыми дорожками и турниками. Сейчас строители готовят основание — это главный и самый длительный этап работ. Директор школы Вадим Стенгач следит за ходом работ на стадионе ежедневно.

«Состояние прежнего стадиона было удручающим, потому что как его сделали со зданием школы в 58-м году, так его и не ремонтировали, устарел и морально, и физически. Не соответствовал никаким требованиям. Очень рады, что школа вошла в губернаторскую программу по обновлению школьных стадионов», — сказал директор школы № 5 Вадим Стенгач.

Также стадион будет доступен для жителей близлежащих домов — он будет открыт после окончания занятий для всех желающих.

В 11 –й гимназии в одном крыле на 2-м и 3-м этажах обновят санузлы. В двух школах идет ремонт в пищеблоках. В школе № 9 подрядчика попросили ускориться, а в 10-й скорость работ выше, это видно невооруженным глазом. Здесь уже заканчивают укладку плитки. На этих объектах заменят электрику, сантехнику, вентиляцию. Столовые и пищеблоки тоже преобразятся.

«Подрядчики разные в разных школах, есть отставание в 9-й школе, в 10-й школе идет в графике, проблем нет, в 11-й школе тоже проблем не видим, на фишиной там. В 9-й обещали нагнать темпы, видим, что большое число рабочих есть, материалы в наличии», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

На следующей неделе руководители города выедут на повторную проверку. Сотрудники школ также постоянно следят за ходом ремонта на объектах.

Всего на ремонт образовательных учреждений в Дубне выделили 100 миллионов рублей из бюджетов различных уровней. К концу августа все работы должны быть завершены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школы региона в этом году примут свыше миллиона учеников.