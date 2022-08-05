Детскую областную больницу и школы построят в Красногорске

Ход капитального ремонта и строительства объектов социальной инфраструктуры проверили в Красногорске. Глава округа Дмитрий Волков посетил несколько школ и детскую больницу — часть объектов начнут работу уже 1 сентября. Большое внимание в проектировании уделили удобству и комфорту будущих школьников и пациентов.

«Нужно понимать — это не просто строительство, а все-таки объект, связанный с нашими детьми. Там, где дети — там особый контроль, особое внимание и особое отношение. Нам не просто нужно сделать капительный ремонт, а сделать так, чтоб было удобно детям, удобно родителям. Мы должны здесь от нахождения наших детей получать еще на выходе эффект — воспитать хорошее будущее нашего Красногорска, прекрасного спортсмена, патриота», — сказал глава Красногорска Дмитрий Волков.

Кроме нескольких школ, в Красногорске строят также новую детскую областную больницу. Ожидается, что стройка станет очень масштабной, сама больница может стать лучшей не только в регионе, но и во всей России.

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