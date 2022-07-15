Обновление коллектора в Егорьевске и Воскресенске обеспечит бесперебойный отвод стоков

Обновление канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск продолжается. Рабочие уже заменили около семи километров труб. Готовность сети составил 45%.

Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что коллектор был запущен в 1976 году — с тех пор он принимает и транспортирует сточные воды из Егорьевска и Воскресенска, а также близлежащих деревень. Обновлять трубы начали в феврале прошлого года.

«В ходе производства работ осуществляется замена стальных труб диаметром 9 метров на стеклопластиковые, диаметром 8 метров, срок службы которых в разы выше, чем у железобетона или керамики», — объяснил министр.

Работы проводят в три этапа сразу на нескольких участках. На некоторых из них уже провели испытания, установили грунтовые анкеры и засыпали смонтированные трубы. Подрядчик также планирует устроить три камеры переключения, которые обеспечат присоединение в самотечной части системы.

Обновление канализации позволит снизить аварийность труб и обеспечить качественную работу стоков для более чем 170 тысяч человек. Пропускная способность коллектора составит 120 тысяч кубометров в сутки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Егорьевске построят экотехнопарк с заводами по переработке отходов. Он создаст 450 рабочих мест.