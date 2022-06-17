Экотехнопарк с заводами по переработке отходов даст 450 рабочих мест в Подмосковье

Российский экологический оператор и Правительство Московской области договорились о взаимодействии при создании экотехнопарка в регионе. Проект предполагает строительство объектов обращения с отходами, которые позволят вовлекать вторсырье в оборот. Размещение экопромышленного парка запланировано в Егорьевске, вблизи деревни Поцелуево. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг — внедрять передовые технологии переработки, запускать современные КПО», — рассказал глава Подмосковья Воробьев.

По его словам, такие объекты в регионе уже есть, «но нужны еще». Губернатор напомнил, что Московская область — пилотный участник федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Экотехнопарк в Егорьевске закончат проектировать в 2022 году, строительство начнется в 2023-м, и уже в 2024-м объект введут в эксплуатацию. По словам Андрей Воробьева, это будет «важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем», который дополнительно обеспечит 450 рабочих мест.

«В Подмосковье появится один из восьми экотехнопарков, которые будут созданы в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Здесь, на полях Петербургского международного экономического форума, мы подписали с правительством Московской области соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будем заниматься совместной реализацией проекта по созданию экопромышленного парка. Проект направлен на развитие инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Экотехнопарк обеспечит вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Планируемый объем инвестиций в инфраструктуру экотехнопарка — один миллиард рублей. РЭО готов профинансировать до 90% стоимости объектов резидентов за счет средств, полученных с продажи облигаций, инфраструктура будет профинансирована на 100% из федерального бюджета», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Потенциальные резиденты: дочерние общества ГК «ЭкоЛайн» (утилизация изделий из резины, древесины, переработка отходов стекла); ООО «Биогенезис» (производство кормов для животных с использованием органических отходов).

Всего в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено 8 экотехнопарков в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Благодаря им станет возможным возвращать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов. В результате доля вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве — 20%, промышленности — 15%. До 2025 года на строительство восьми экотехнопарков Правительство направит 10 млрд рублей.