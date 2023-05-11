Подмосковье 11 мая 2023, 17:30 Областную больницу в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2023 году Фото ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница» на яндекс.картах

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Капитальный ремонт областной больницы проведут в Наро-Фоминске в 2023 году. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет проектно-изыскательные работы, строительство и благоустройство территории. Работы будут проводить за счет бюджета региона, их завершат с 2023 году.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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