Важное 08 февраля 2024, 17:56 Губернатор Подмосковья рассказал о повышении контроля за трудовыми мигрантами Автор фото: Константин Семенец

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Большие задачи по миграционной политике стоят перед Подмосковьем, сообщил губернатор Андрей Воробьев на расширенном заседании прокуратуры. В первую очередь, они касаются контроля за хостелами, гостевыми домами и базами данных по приезжим из-за рубежа.

Прокуратура следит за тем, чтобы на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, не размещали хостелы и гостевые дома.

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«Где идет активное развитие, невозможно обойтись без трудовой миграции. Ведется большая работа по проведению мероприятий, связанных с регулированием миграционных потоков и всего того, что является крайне чувствительной темой для жителей», — сказал Андрей Воробьев.

Чтобы не допускать случаев, когда, например, в одной квартире незаконно проживает большое количество мигрантов или когда граждане скрываются от властей и даже угрожают безопасности жителей, в Подмосковье совершенствуют систему контроля.

«Вместе с нашей прокуратурой подготовили некий циркуляр, чтобы можно было формировать нормативную базу, когда собственники бизнеса будут нести ответственность за тех, кого берут на работу в свои организации», — подчеркнул губернатор.

Вместе с тем Подмосковье внедрит цифровые профили мигрантов — электронные карты с чипом, на котором будут записаны полные данные.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал Воробьева самым продвинутым цифровым губернатором по внедрению онлайн-сервисов.

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