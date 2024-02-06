Важное 06 февраля 2024, 16:54 Андрея Воробьева назвали самым продвинутым цифровым губернатором России по внедрению онлайн-сервисов Губернатор Подмосковья назвал топ-10 цифровых решений в регионе Автор фото: Константин Семенец

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Цифровая система Подмосковья собирает все просьбы и жалобы жителей, которые они пишут в социальных сетях. Благодаря этому профильные службы могут оперативно оставить содержательный ответ и предложить решение проблемы. Онлайн-формат становится удобнее, проще и понятнее людям, отметил губернатор Андрей Воробьев, поэтому регион ищет и вводит новые цифровые решения.

«Андрей Юрьевич Воробьев — это один из самых продвинутых цифровых губернаторов, который возглавляет рабочую группу по цифровой экономике. Благодаря ему все наши новые достижения масштабируются на всю страну. И Московская область выступает флагманом, ролевой моделью, за которой следуют все остальные регионы», — подчеркнул зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

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Проекты, связанные с цифровизацией, сегодня стали ключевой темой на выставке «Россия» на ВДНХ. Ее обсудили губернатор Андрей Воробьев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев. Они обозначили ориентиры до 2030 года.

Автор фото: Константин Семенец

По словам руководителя Подмосковья, уже 98% всех заявок на получение госуслуг поступает онлайн, то есть на региональном сайте. Учитывая то, как этот формат облегчает многие процессы, регион активно развивает его.

Электронный дневник в школе помог отказаться от бумажных журналов. Уже и дети, и родители могут посмотреть расписание, домашнее задание, оценки онлайн. А на платформе «Мой спорт» доступны все расписания занятий, трансляции соревнований. Андрей Воробьев

Недавно спортивный портал Подмосковья признали одним из лучших цифровых решений в стране. Подобные сервисы вводят в рамках президентской программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«В каждом министерстве мы стараемся сделать человека, который занимается цифровой трансформацией, ключевым игроком. <...> Все, что касается цифровизации, мероприятий, которые мы реализуем, должен оценивать человек», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор поделился напутствием от президента: «Внедряйте трансформацию везде, где это делает жизнь человека лучше».

Топ-10 успешных цифровых практик в Подмосковье

1. Подмосковные «Госуслуги» в 3,5 раза ускорили получение региональных государственных услуг и разгрузил МФЦ, куда жители теперь приходят, в основном, за федеральными услугами;

2. Электронный школьный дневник позволил отказаться от 35 тысяч бумажных журналов. Все оценки, домашние задания и другие заметки стали доступны онлайн и родителям, и детям, и педагогам;

Автор фото: Константин Семенец

3. Система ЕМИАС помогла жителям около 24 миллионов раз записаться ко врачу за прошедший год, а также сделала возможной проведение 2,2 миллиона телемедицинских консультаций;

4. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» на 30% снизила уличную преступность. Камеры отслеживают самые потенциально опасные места в Подмосковье;

5. Портал госзакупок упростил все процессы в этой отрасли — от подачи заявки до заключения договора;

6. Сайт «Мой спорт» объединил все спортивные центры Подмосковья и предоставил полный доступ к их информации;

7. Благодаря геосистеме РГИС можно выбрать участок земли под строительство и проконтролировать все этапы;

8. Единая система социальной поддержки проативно предоставляет 22 меры: выплаты на школьную форму и питание, компенсации ЖКУ, удостоверение многодетной семьи и прочее;

9. Платформы обратной связи помогают отслеживать все обращения жителей и оперативно на них реагировать;

10. Система безналичной оплаты объединила 121 транспортного перевозчика в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».