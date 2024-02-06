Важное 06 февраля 2024, 18:07 Андрей Воробьев: Подмосковье внедрит миграционные электронные карты с чипом и цифровые архивы Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Цифровые архивы, миграционные электронные карты с чипом и единая база данных для отчетности — три новых сервиса, которые вскоре внедрят в Подмосковье, сказал губернатор Андрей Воробьев. Это позволит еще заметнее отказаться от бумажных документов и упростить важные процессы.

«Цифровой профиль мигрантов — электронная карта с чипом, на которой будут записаны полные данные о патенте, дактилоскопии, медицинском освидетельствовании и другая информация», — рассказал глава Подмосковья.

Реклама

Упростят и систему отчетности в регионе. На сегодняшний день из 1,5 тысячи видов отчетов, которые отдают федеральным органам, 187 — до сих пор на бумаге. Новая база данных позволит получить нужную информацию для любого ведомства.

«И цифровые архивы. Ежегодно мы распечатываем и передаем в архивы в бумажном виде 2,5 миллиона документов, ведь таковы требования федерального закона. Предлагаем внести поправки — отказаться от бумажных документов, а цифровым — дать статус юридически значимых», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал Воробьева самым продвинутым цифровым губернатором по внедрению онлайн-сервисов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».