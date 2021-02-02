«Ведет себя дружелюбно». О найденном в Одинцове волке позаботятся ветеринары

Волка поместили на карантин, который продлится два месяца. Затем станет понятно, как поступить дальше.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Волк находится в индивидуальном вольере в питомнике для собак. Он хорошо питается и ведет себя активно, достаточно дружелюбно Сергей Воскресенский.

Волка поймали поздно вечером 15 января у железнодорожной станции Голицыно. Специалисты предположили, что он сбежал из частного питомника.

«Сразу же после отлова животному была оказана ветеринарная помощь. У него заметили небольшую травму на передней лапе, полученную после пореза какой-то веткой», — рассказал Сергей Воскресенский.

По его словам, к волку приезжали работники Росприроднадзора для определения его принадлежности к животным из Красной книги.

Дикие животные дома

Сергей Воскресенский напомнил, что закон запрещает держать диких животных в домашних условиях. Это обернется штрафом. Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 25 волков.

Но при встрече с диким животным необходимо вести себя спокойно, не смотреть ему в глаза и удалиться с места встречи, избегая контакта Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что здоровое дикое животное не подойдет первым к человеку. Наоборот, оно будет стараться убежать от него, даже если это крупное животное.

«Если же животное больно бешенством, то оно будет стараться укусить человека», — уточнил Воскресенский.

Жителям, заметившим дикое животное в районе поселения или деревни, необходимо сразу сообщить об этом в администрацию, полицию и ветеринарную службу своего городского округа.