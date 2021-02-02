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    02 февраля 2021, 11:53

    «Ведет себя дружелюбно». О найденном в Одинцове волке позаботятся ветеринары

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ветеринары Подмосковья взяли под наблюдение волка, найденного жителями Одинцова вечером 15 января. Его хозяин, если он есть, еще не объявился. После прививки от бешенства животному дали индивидуальный вольер в питомнике.
    «Ведет себя дружелюбно». О найденном в Одинцове волке позаботятся ветеринары | Изображение 1

    Волка поместили на карантин, который продлится два месяца. Затем станет понятно, как поступить дальше.

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Волк находится в индивидуальном вольере в питомнике для собак. Он хорошо питается и ведет себя активно, достаточно дружелюбно

    Сергей Воскресенский.

    Волка поймали поздно вечером 15 января у железнодорожной станции Голицыно. Специалисты предположили, что он сбежал из частного питомника.

    «Ведет себя дружелюбно». О найденном в Одинцове волке позаботятся ветеринары | Изображение 2

    «Сразу же после отлова животному была оказана ветеринарная помощь. У него заметили небольшую травму на передней лапе, полученную после пореза какой-то веткой», — рассказал Сергей Воскресенский.

    По его словам, к волку приезжали работники Росприроднадзора для определения его принадлежности к животным из Красной книги.

    Дикие животные дома

    Сергей Воскресенский напомнил, что закон запрещает держать диких животных в домашних условиях. Это обернется штрафом. Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 25 волков.

    Но при встрече с диким животным необходимо вести себя спокойно, не смотреть ему в глаза и удалиться с места встречи, избегая контакта

    Сергей Воскресенский.

    Он объяснил, что здоровое дикое животное не подойдет первым к человеку. Наоборот, оно будет стараться убежать от него, даже если это крупное животное.

    «Если же животное больно бешенством, то оно будет стараться укусить человека», — уточнил Воскресенский.

    Жителям, заметившим дикое животное в районе поселения или деревни, необходимо сразу сообщить об этом в администрацию, полицию и ветеринарную службу своего городского округа.