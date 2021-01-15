Волка, сбежавшего от хозяина, поймали в Подмосковье

Волка, который сбежал от хозяина в Одинцовском районе, удалось поймать. Он вел себя как ручное животное и не пытался нападать на людей.

Об этом «360» сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области. В ведомстве уточнили, что волка смогли поймать примерно в 22:20.

«Волк был отловлен около железнодорожной станции в Голицино. Волонтеры из группы поиска обнаружили его, прикормили, пока ехали ловцы. Волк вел себя с ними как абсолютно ручное животное — не нападал, агрессивно себя не вел. Сейчас его транспортируют в приют. Угроза для жителей устранена», — рассказал он.

Воскресенский добавил, что сейчас животным займутся специалисты по дикой фауне, которые определят его породу и принадлежность к Краснокнижным животным. Завтра его осмотрит ветеринар, который окажет помощь при необходимости.

Ранее в управлении охотнадзора Минсельхозпрода региона рассказали, что хозяина волка ждет штраф. Такое животное запрещено приручать и содержать. Поисками волка занималась специальная группа, в которую вошли ветеринары, охотники и ловцы животных.

Сергей Воскресенский уточнил, что животное, которое заметили жители, похоже на помесь волка и собаки. Ранее он рассказал, что после отлова животное поместят на карантин. Когда будет исключена вероятность того, что зверь болен бешенством, его могут поместить в специальный питомник.