Хозяина волка, сбежавшего в Подмосковье, ждет штраф

В Подмосковье продолжаются поиски волка, замеченного жителями Одинцовского района. Хозяину животного грозит штраф, рассказали «360» в управлении охотнадзора Минсельхозпрода региона.

Ручных волков быть не может, их содержание запрещено, подчеркнули в ведомстве. Поиски животного ведет группа, состоящая из ветеринаров, охотников и ловцов животных, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

По его словам, животное, замеченное в городе Голицыне, похожее на помесь волка и собаки.

«Мы склонны предполагать, что это животное из частного питомника. Считаем, что оно представляет опасность для окружающих», — сказал Воскресенский в эфире «Радио 1».

Жителям, увидевшим волка, рекомендуют близко к нему не подходить. Следует в кратчайшие сроки сообщить полицию, администрацию или ветеринарную службу.

По словам охотника и блогера Михаила Ярина, питомец, содержащийся в вольере, не приучен добывать еду, поэтому, в отличие от диких волков, будет выходить к людям. Также метис волка и собаки может напасть на домашних собак.

«Предположительно, либо волк вернулся к своему владельцу, либо хозяин его нашел сам», — заявил Воскресенский РИАМО. Чиновник добавил, что если волка отловят, то поместят на карантин. После исключения вероятности бешенства зверя могут перевести в специальный питомник.