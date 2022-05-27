Поликлиника и стационар по просьбам жителей. Воробьев открыл больничный комплекс в Истре

Современная поликлиника и круглосуточный стационар с травмпунктом появились в Истре. Медицинский комплекс открыли заместитель министра обороны Тимур Иванов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Строили без перерывов, чтобы закончить менее чем за год.

Теперь это новые корпуса Истринской областной клинической больницы. Поликлинику и стационар построили всего за шесть месяцев, с ноября по май.

Раньше это называлось „творить чудеса“, но на самом деле в Минобороны давно освоили все современные методики строительства. Здесь круглосуточно работали с первого дня Андрей Воробьев.

На строительной площадке трудились 630 человек. Пациентов начали принимать в поликлинике, а вскоре двери распахнет и стационар.

Построить больницу жители округа попросили на встрече с губернатором в августе 2021 года. В новых корпусах помощь будут оказывать пациентам не только из Истры, но и соседних городов.

«Здесь все специалисты. Истра растет, развивается. Мы очень надеемся, что здесь будет оказана самая профессиональная помощь. Двери открыты для всех», — рассказал губернатор.

Благодаря поликлинике и стационару здесь начали работать новые специалисты. Среди них нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог, ревматолог. Прежде их не было в Истре, поэтому пациентов отправляли в соседние городские округа или МОНИКИ.

Госпиталь современный и оборудованный. Хотим поблагодарить нашего президента и министра обороны, которые оказали прямое содействие в том, чтобы он появился в самые короткие сроки Андрей Воробьев.

В стационаре обустроили терапевтическое, гинекологическое, хирургическое и другие отделения. Открыли травмцентр, где будут оказывать помощь пострадавшим с множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком или осложнениями.

Там же появились операционный и диагностический блоки. В эндоскопическом отделении смогут проводить гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию и другие виды обследований.

Современная поликлиника рассчитана на 160 визитов в смену. Туда переехала часть врачебных участков старой поликлиники на улице Урицкого.

Пациентов принимают невролог, кардиолог, лор, эндокринолог, инфекционист и многие другие врачи. Обустроили кабинеты неотложной медицинской помощи.