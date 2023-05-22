22 мая 2023, 14:45
Вторая волна расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит свыше 22 тысяч человек
Вскоре в Подмосковье начнется второй масштабный этап переселения из аварийных домов. Это коснется более 22 тысяч человек. При этом в конце 2023 года завершится первый этап, в рамках которого расселят 23,9 тысячи жителей.
Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев отметил, что по программе расселили уже свыше 10 тысяч человек, а до конца года это коснется еще 13,7 тысячи жителей.
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Сейчас под расселение попадают дома, признанные такими до 2017 года. Участники первого этапа — 23,9 тысячи человек. Программу завершат в этом году.
Затем начнется второй этап — он коснется еще 22 тысяч жителей.
Возможность реализации программы по расселению откроет нам новую программу 2024 года, к которой сможем приступить со следующего года. Это более 22 тысяч граждан.
Владимир Локтев
Во время второго этапа новыми квартирами обеспечат жителей аварийных домов в 40 городских округах. Больше всего это коснется Шатуры и Раменского.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья.
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