Важное 22 мая 2023, 12:34 Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в Подмосковье

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В этом году Подмосковье завершит большую программу расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев. Он напомнил, что на первом этапе проект охватил около 23,9 тысячи человек.

«Тема, которая постоянно обращает на себя внимание, — это расселение аварийного жилья. Вы знаете, что-то жилье, которое признано аварийным до 2017 года, — программу по нему мы завершаем в этом году», — отметил Воробьев на заседании областного правительства.

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Перед Московской областью стояла задача построить 814 современных дома для улучшения условий жизни людей из аварийных и ветхих квартир.

Мы 814 домов должны построить или выдать сертификаты, как сейчас стало возможным. Это 24 тысячи человек — большое количество. Андрей Воробьев

Половину малопригодного жилого фонда уже расселили, а вопрос с остатком решат до конца 2023 года.

«И мы приступаем к следующей программе — расселению аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2022 года», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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