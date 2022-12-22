Подмосковье 22 декабря 2022, 15:23 Схема движения на Лобненском шоссе в Подмосковье изменилась после реконструкции Фото: Константин Семенец

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Проезд по обновленному участку Лобненского шоссе теперь открыт по четырем полосам, включая новый мостовой переход через реку Мещериху. Пропускная способность дороги значительно увеличилась.

На всем протяжении Лобненского шоссе ликвидированы левые повороты к населенным пунктам. Проезд к ним выполняется через развороты в районе деревни Чашниково и моста через реку Мещериху.

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Реконструкция Лобненского шоссе позволила увеличить пропускную способность автодороги, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно на 30 минут. Жителям деревень Чашниково и Носово стало гораздо проще добираться домой.

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Продолжается устройство боковых проездов, пешеходных зон и переходов в районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда. Завершить эти работы планируется в третьем квартале следующего года.

Движение по основному ходу автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево открыли 21 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин. Реконструкцию удалось выполнить на год раньше намеченного срока. В этот же день открыли первый участок Северного обхода в Лобне.