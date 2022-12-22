Подмосковье 22 декабря 2022, 16:25 Движение по открытому участку Северного обхода Лобни запустили в полном объеме Фото: Екатерина Дятловская

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В Лобне 21 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин открыли первый участок Северного обхода. Движение по дороге запущено в полном объеме, сообщили в Минтрансе региона.

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В ведомстве уточнили, что демонтаж вспомогательных строительных конструкций полностью завершен, автомобили двигаются в обе стороны. Специальная служба следит за соблюдением скоростного режима.

«Оценила новую дорогу: удобная, широкая, а самое главное — быстрая. Даже не верится, что у нас теперь есть еще один выезд из города, не надо стоять на переезде. Сэкономила как минимум полчаса», — поделилась местная жительница Екатерина Тулупова.

Фото: Екатерина Дятловская

Работы на объекте продолжаются — ведется строительство транспортной развязки в районе Дмитровского шоссе, продолжаются работы на Краснополянском и Рогачевском шоссе. Также рабочие скоро приступят к реконструкции части Дмитровского шоссе в сторону области. Об этом рассказал заместитель гендиректора по производству компании-подрядчика Виталий Лозов.

Он уточнил, что работы идут по графику, объект планируют завершить и сдать в конце 2024 года.

Фото: Екатерина Дятловская

Строительство Северного обхода Лобни осуществляют в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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