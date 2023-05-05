Подмосковье 05 мая 2023, 13:12 Новый ЖК со школой и детским садом построят в Химках ГК ФСК

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Новый жилой комплекс комфорт-класса «1-й Шереметьевский» построят в Химках. В нем будут пять жилых домов, школа и детский сад.

Минжилполитики одобрило строительство первого корпуса ЖК, его площадь составит 13 тысяч квадратных метров. Всего там возведут пять жилых зданий на 4230 квартир разной площади и планировки. Их будут сдавать с предчистовой или чистовой отделкой в четырех стилевых решениях, а также с системой «умная квартира».

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На первых этажах домов разместят коммерческие объекты: пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты, кофейни и многое другое. Также в корпусах обустроят места хранения колясок и велосипедов, ресепшн, коворкинг или мягкую зону по желанию жителей.

Территория ЖК будет огорожена, там реализуют концепцию «Дворы без машин», для жителей построят надземный и подземный паркинг, создадут места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для йоги, маршруты для скандинавской ходьбы, пешеходный бульвар, велодорожки и места выгула собак.

Кроме того, там появится школа на 1100 мест с бассейном и детский сад на 440 воспитанников.

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