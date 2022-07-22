Новый завод в Дмитрове обеспечил работой свыше 280 человек

Новый завод по производству напитков и бутилированной воды начал работу в Подмосковье. «Завод „Святой источник“» планирует производить в Дмитрове по 500 миллионов бутылок ежегодно. Он обеспечил работой 283 человека.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что инвестиции в проект составили 6,4 миллиарда рублей. Строительство производства завершили в ноябре прошлого года, а в июне 2022-го завершили сделку с «Заводом „Святой источник“».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о проектах по импортозамещению, которые реализуют в Подмосковье.