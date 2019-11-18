Семь индийских фармкомпаний заинтересовались работой в Подмосковье

Фармацевтические компании Индии проявили интерес к сотрудничеству с Московской областью в сфере производства новых препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов сообщил, что по итогам круглого стола в рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Мумбаи семь фармацевтических компаний Республики Индия заинтересовались сотрудничеством с Подмосковьем.

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Вадим Хромов напомнил, что сегодня Московская область является одним из лидеров по производству фармацевтической продукции и самым динамично развивающимся рынком в России — за 5 лет объем фармпроизводства в регионе вырос в три раза. Вадим Хромов подчеркнул, что более 15 крупных компаний сейчас работают на территории региона.

«Это обусловлено рядом преимуществ: близость крупнейшего в России рынка сбыта, наличие подготовленных участков для развития бизнеса, высокий научный и кадровый потенциал, льготы и компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры для инвесторов», — пояснил зампред правительства Подмосковья.

Источник фото: Министерство инвестиций и инноваций Московской области

По словам Вадима Хромова, на развитие фармацевтической отрасли в Московской области влияет наличие медико-технического кластера в Дубне, которые объединяет 21 производителя медицинских изделий и поставщиков технологических услуг для отрасли, а также создаваемый в Пущине биотехнологический кластер.

В ноябре прошлого года первую линию технологического комплекса в ОЭЗ «Дубна» открыло фармацевтическое предприятие с индийским капиталом «ПСК Фарма», входящее в холдинг «Рус Биофарм». «ПСК Фарма» — интегрированная биофармацевтическая компания полного цикла, разрабатывающая и производящая генно-инженерные биологические препараты.

Другая компания с индийским капиталом — ООО «ДжодасЭкспоим» — намерена построить до 2022 года в Воскресенске завод по выпуску фармацевтических субстанций.

Источник фото: Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов сделал акцент на том, что участники круглого стола в Мумбаи высоко оценили предложение Московской области и выразили желание лично посетить регион, чтобы познакомиться с подмосковными площадками для бизнеса и условиями поддержки инвесторов.

«В целом, в презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Нью-Дели и Мумбаи приняли участие более 170 представителей индийского бизнеса, что говорит о высоком интересе к нашему региону», — особо подчеркнул зампред правительства региона.