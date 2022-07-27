Еще около 20 тысяч жителей Каширы обеспечат качественной водой

Новый водовод начали прокладывать в Кашире 1 июня. Рабочие уже построили более четырех километров труб, а к 1 августа уложат еще 1,5 километра. Это позволит обеспечить качественной водой около 20 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Ход работ обсудили на заседании штаба. После этого участники выехали с проверкой в деревню Аладьино — там после завершения работ жители смогут получать хорошую воду из нового источника. Первый замминистра ЖКХ области Сергей Черепанов сказал, что ее получат около 20 тысяч человек.

«В своё время администрация приняла очень правильное решение и разработала проект нового водозаборного узла, для того чтобы обеспечить жителей городского округа Кашира качественной водой», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году, по словам Черепанова, задачей станет подбор технологии очистки воды и поднятие ее на поверхность. Глава министерства Антон Велиховский добавил, что обновленная система сможет обрабатывать 20 тысяч кубометров воды в сутки. Трасса протянется на 23 километра.

«Вода для хозяйственно-питьевых целей будет добываться из Алексинско-Тарусского водоносного горизонта с помощью восьми скважин. Для обеспечения нормативного качества жидкости, перед подачей потребителям подземные воды будут проходить полный цикл очистки на станции водоподготовки, строительство которой также предусмотрено проектом», — рассказал министр.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что обеспечить жителей Каширы качественной водой планируют за три года. В ходе работ также проведут инвентаризацию заброшенных скважин — возьмут из них пробу для лабораторных исследований.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев подписал соглашение о развитии особой экономической зоны «Кашира». Там создадут более 1,5 тысячи рабочих мест.