Строительство крупного водовода запустили в Люберцах

Строительство крупного водовода началось в городском округе Люберцы. Сооружение обеспечит чистой водой более 60 тысяч местных жителей. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

По словам первого замминистра жилищно-коммунального хозяйства области Сергея Черепанова, в Люберцах запустили масштабный проект замещения воды на источники московского водоканала.

«Мы не только новые жилые кварталы обеспечим качественным водоснабжением, для того чтобы эффективных водозаборных узлов из артезианских скважин на данном участке не делать, но и обеспечим существующих жителей водой из московского водоканала», — сказал Черепанов.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На первом этапе специалисты построят четыре километра водовода. Строительные работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года. После окончания первого этапа доступ к качественной питьевой воде получат около 51,5 тысячи жителей городского округа Люберцы.

«По следующим этапам еще находимся в стадии проектирования. Наша задача попробовать на большую водную магистраль замкнуть все имеющиеся населенные пункты, которые здесь есть рядом. Мы также ведем все эти переговоры с застройщиками новых ЖК. Они нам частично помогают в финансировании этого мероприятия», — уточнил замминистра.

Особенно важным он назвал поселок Октябрьский. Там качественной водой обеспечат 39 тысяч человек. Все этапы строительства планируют завершить в 2024 году.